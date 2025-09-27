В Карачаево-Черкесии завершился этап программы «Мама-предприниматель»

Региональный этап грантовой программы «Мама-предприниматель» прошел с 22 по 26 сентября в Карачаево-Черкесской Республике по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Программой были предусмотрены образовательные лекции и мастер-классы, посвященные формированию и оценке бизнес-идей, а также разработке своих проектов. Помимо этого, участницы познакомились с работой успешных предпринимателей на практике. Они посетили творческую мастерскую по созданию платков с традиционной вышивкой «Горянка» под руководством Мадины Узденовой и агробизнес Евгении Головко.
Заключительным этапом программы стал конкурс бизнес-проектов, которые разработали участницы. Экспертное жюри оценило экономическую обоснованность идей, их оригинальность и социальную значимость.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.