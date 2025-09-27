В Карачаево-Черкесии завершился этап программы «Мама-предприниматель»

Программой были предусмотрены образовательные лекции и мастер-классы, посвященные формированию и оценке бизнес-идей, а также разработке своих проектов. Помимо этого, участницы познакомились с работой успешных предпринимателей на практике. Они посетили творческую мастерскую по созданию платков с традиционной вышивкой «Горянка» под руководством Мадины Узденовой и агробизнес Евгении Головко.