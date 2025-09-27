Фальков рассказал о роли ИИ в разработке лекарств

«Искусственный интеллект способен повысить эффективность достижения исследовательского результата значимого… Я упоминал нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Ну, этот список можно продолжить. Все мы эти с вами болезни знаем, и это одно из первых направлений, где этот новый инструмент должен себя проявить в полный рост», — сказал Фальков в ходе федерального просветительского марафона Знание. Первые Общества «Знание».