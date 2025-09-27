Фальков рассказал о роли ИИ в разработке лекарств

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта должны проявить себя в разработке лекарств от трудноизлечимых болезней, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
«Искусственный интеллект способен повысить эффективность достижения исследовательского результата значимого… Я упоминал нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Ну, этот список можно продолжить. Все мы эти с вами болезни знаем, и это одно из первых направлений, где этот новый инструмент должен себя проявить в полный рост», — сказал Фальков в ходе федерального просветительского марафона Знание. Первые Общества «Знание».
Он добавил, что в соответствующем направлении Россия сегодня имеет значимые результаты.
Международной марафон «Знание. Первые» приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.