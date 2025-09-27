Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фальков рассказал о роли ИИ в разработке лекарств

Фальков: ИИ покажет себя в разработке лекарств от трудноизлечимых болезней.

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта должны проявить себя в разработке лекарств от трудноизлечимых болезней, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Искусственный интеллект способен повысить эффективность достижения исследовательского результата значимого… Я упоминал нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Ну, этот список можно продолжить. Все мы эти с вами болезни знаем, и это одно из первых направлений, где этот новый инструмент должен себя проявить в полный рост», — сказал Фальков в ходе федерального просветительского марафона Знание. Первые Общества «Знание».

Он добавил, что в соответствующем направлении Россия сегодня имеет значимые результаты.

Международной марафон «Знание. Первые» приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

Узнать больше по теме
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.
Читать дальше