Пьяный мотоциклист устроил в Башкирии гонки ДПС

В Ишимбайском районе Башкирии сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного мотоциклиста. Как сообщил глава дорожной полиции республики Владимир Севастьянов, во время проведения рейда экипаж ДПС попытался остановить подозрительного водителя, но тот проигнорировал требование и попытался скрыться.
Нарушителя все же удалось задержать после непродолжительной погони. На него составили административный материал по статье за управление транспортным средством в состоянии опьянения при отсутствии права управления.
Севастьянов напомнил, что управление транспортом в нетрезвом состоянии представляет серьезную угрозу безопасности дорожного движения и может привести к трагическим последствиям.
Глава ГАИ Башкирии призвал всех участников дорожного движения быть внимательными и ответственными, не употреблять алкоголь за рулем, что поможет сохранить жизни и здоровье как самих водителей, так и других людей на дорогах.
