В 9 грозненских школах откроют агроклассы

Решение об открытии агроклассов приняли заместитель мэра города Зелимхан Ахматов и директор Чеченского научно-исследовательского института сельского хозяйства Магомед Гаплаев. Готовить детей к работе в АПК будут в школах № 6, 15, 16, 19, 23, 33, 36, 37 и 42. В новых классах ребята будут на углубленном уровне изучать биологию, химию, экологию и основы агрономии. Подчеркивается, что участвовать в образовательном процессе будут сотрудники Чеченского научно-исследовательского института сельского хозяйства.