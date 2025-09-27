В 9 грозненских школах откроют агроклассы

Агротехнологические классы создадут на базе девяти школ в Грозном. Создание возможностей для всестороннего развития детей отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Чеченской Республики.
Решение об открытии агроклассов приняли заместитель мэра города Зелимхан Ахматов и директор Чеченского научно-исследовательского института сельского хозяйства Магомед Гаплаев. Готовить детей к работе в АПК будут в школах № 6, 15, 16, 19, 23, 33, 36, 37 и 42. В новых классах ребята будут на углубленном уровне изучать биологию, химию, экологию и основы агрономии. Подчеркивается, что участвовать в образовательном процессе будут сотрудники Чеченского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
«Открытие агроклассов даст школьникам города Грозного доступ к современной научной базе и исследованиям, поможет в осознанном выборе будущей профессии и будет способствовать развитию аграрного направления в нашем регионе», — отметил Зелимхан Ахматов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.