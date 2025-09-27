В Калужской области отремонтируют участок дороги к деревне Думиничи

Ремонт участка дороги, соединяющей поселок Думиничи с одноименной деревней, отремонтируют в Калужской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Думиничского района.
Специалисты уже установили водоотводные трубы, срезали старый асфальт и залили выравнивающий слой. Также обновили заездные карманы, посадочные площадки и зоны для автобусных павильонов. Вдоль дороги провели уличное освещение. Осталось уложить верхний слой покрытия.
По этой дороге можно добраться до места отдыха «Святой колодец» и памятника природы «Сосновый бор».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.