В Ангарске устраняют последствия взрыва бытового газа в доме в 12-м микрорайоне

Четвертый подъезд утеплен и перекрыт, все пострадавшие квартиры опечатаны.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске продолжают устранять последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в 12 микрорайоне. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона. Напомним, чрезвычайная ситуация произошла в ночь на 15 сентября. На втором этаже здания произошел хлопок газовоздушной смеси. Из дома самостоятельно эвакуировались 79 человек. Пострадали три человека и один погиб.

— По информации администрации Ангарского городского округа, специалисты продолжают помогать пострадавшим. Их информируют о социальных выплатах, помощи в восстановлении жилья и предметов первой необходимости. Часть граждан уже переехали во временное жилье — муниципальный маневренный фонд, — рассказал первый заместитель губернатора региона Роман Колесов.

Также жильцам помогают в вывозе личного имущества из квартир. Для перемещения мебели и крупногабаритных вещей выделяется грузовая техника и рабочие. Скоро эксперты вынесут решение о том, можно ли будет отремонтировать жилье и дальше в нем жить.

С территории дома убрали обломки и строительный мусор. Четвертый подъезд утеплен и перекрыт, все пострадавшие квартиры опечатаны. Территория вокруг дома огорожена. Соседние подъезды обеспечены теплоснабжением.