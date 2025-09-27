В октябре в Тюмени откроют бульвар Ершова

Общая площадь объекта составляет 1,7 га. Там специалисты обустраивают пешеходные дорожки, высаживают деревья, прокладывают ливневую канализацию и монтируют систему уличного освещения. По проекту в центре бульвара возведут амфитеатр для проведения лекций и открытых уроков. Рядом с ним оборудуют детские игровые площадки для ребят разных возрастов, а также спортивные зоны с тренажерами. Проектом предусмотрено и место для выгула собак.