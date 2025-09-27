В октябре в Тюмени откроют бульвар Ершова

Бульвар Ершова благоустроят вдоль Солнечного проезда в Тюмени по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Открыть новую общественную территорию планируют в октябре.
Общая площадь объекта составляет 1,7 га. Там специалисты обустраивают пешеходные дорожки, высаживают деревья, прокладывают ливневую канализацию и монтируют систему уличного освещения. По проекту в центре бульвара возведут амфитеатр для проведения лекций и открытых уроков. Рядом с ним оборудуют детские игровые площадки для ребят разных возрастов, а также спортивные зоны с тренажерами. Проектом предусмотрено и место для выгула собак.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.