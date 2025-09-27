Ученые из Кубани разработали биопрепарат для увеличения урожая пшеницы

Ученые Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) разработали биопрепарат нового поколения, способный увеличить урожайность озимой пшеницы. Создание отечественных удобрений — одна из целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Новый препарат уже регистрируют и готовятся внедрять в промышленное производство. Его применение позволит увеличить урожайность пшеницы до 10% и снизить риск грибковых заболеваний более чем на 80%.
«Наш биопрепарат подавляет такие патогены, как спорынья, защищает листья и колос пшеницы от поражения, укрепляет иммунитет растений. Всего 10 граммов препарата, разведенных в 5 литрах воды, дают заметный эффект», — отметила заведующая лабораторией фитопатологии КубГАУ Ирина Астапчук.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.