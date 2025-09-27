Ричмонд
Новое медицинское граффити появилось в Нижнем Новгороде

Оно украсило бетонный забор на улице Чачиной.

Источник: телеграм-канал «Бокал прессека»

Граффити с каретой скорой помощи появилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Новое граффити нарисовали на бетонном заборе у станции скорой медицинской помощи на улице Чачиной. Сам забор закрасили красным цветом, а на фоне нарисовали машину скорой помощи.

Напомним, ранее стало известно, что Канавинский мост в Нижнем Новгороде украсило новое граффити заката. На арт-объекте мы видим нижегородский стадион, Александро-Невский собор, а также семью, которая прогуливается на закате и любуется вечерним городом.