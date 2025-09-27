В Крыму встретили необычный поезд с проводником Таврибарой

«Таврибара — не просто проводник, а опытный путешественник и знаток особенностей железных дорог. По характеру он добродушный весельчак, который помогает пассажирам. В глубине души мечтает стать ведущим собственного железнодорожного шоу. Вполне возможно, что скоро на станциях его будут встречать толпы поклонников», — рассказали в пресс-службе компании.
По случаю Дня туризма перевозчик привел статистику летних перевозок. Всего с начала мая по конец сентября между полуостровом и материковой Россией курсировал 21 поезд «Таврия»: восемь из Москвы, три из Санкт-Петербурга и десять из других регионов. А также три группы беспересадочных вагонов. Этим летом компания «Гранд Сервис Экспресс» запустила два новых маршрута: Таганрог — Симферополь и Владикавказ — Симферополь, напомнили в компании. Всего в крым и обратно на поездах проехали больше трех миллионов человек.
«Больше всего пассажиров за сезон было перевезено по направлению Москва — Симферополь. На втором месте по популярности — маршрут между Адлером и Симферополем. Самыми загруженными стали поезда №⅞ Санкт-Петербург — Севастополь, № 91/92 Москва — Севастополь, № 179/180 Санкт — Петербург — Евпатория и фирменный поезд № 27/28 Москва — Симферополь», — перечислили в «Гранд Сервис Экспрессе».
Самое главное новшество года — обновление подвижного состава: 89 новых вагонов купе, СВ и люкс, которые вошли в состав круглогодичных и сезонных поездов. Сейчас в собственном парке компании 264 вагона постройки 2023−2025 годов. Также перевозчик напоминает о новых удобных сервисах: в поездах начали продавать мороженое, исправления в электронный билет можно внести прямо на сайте. Там же появилась функция «Лист ожидания» — для тех, кто не смог приобрести билеты на старте продаж.