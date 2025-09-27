В Крыму встретили необычный поезд с проводником Таврибарой

По случаю Дня туризма перевозчик привел статистику летних перевозок. Всего с начала мая по конец сентября между полуостровом и материковой Россией курсировал 21 поезд «Таврия»: восемь из Москвы, три из Санкт-Петербурга и десять из других регионов. А также три группы беспересадочных вагонов. Этим летом компания «Гранд Сервис Экспресс» запустила два новых маршрута: Таганрог — Симферополь и Владикавказ — Симферополь, напомнили в компании. Всего в крым и обратно на поездах проехали больше трех миллионов человек.