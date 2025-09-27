«Город здорово преобразился»: глава Башкирии посетил с рабочим визитом Белебей

Сегодня, 27 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочей поездки в Белебеевский район оценил преобразования, которые происходят в муниципалитете. Как отметил руководитель региона, Белебей значительно преобразился благодаря активной работе местной управленческой команды по привлечению федерального финансирования.
Хабиров подчеркнул, что Белебей трижды становился победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В настоящее время в городе благоустраивается новое общественное пространство «Бульвар Новаторов». Глава республики, который ранее уже знакомился с началом работ, высоко оценил результат.
Важным пунктом программы стало посещение старейшей городской школы № 8, которая была капитально отремонтирована в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». По словам Хабирова, в результате школа стала современной, светлой и уютной.
Глава Башкирии выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за инициативу программы капремонта образовательных учреждений, которая реализуется до 2030 года. Благодаря этой программе и софинансированию из республиканского бюджета, по словам Радия Хабирова, ежегодно обновляется 30−40 школьных зданий.
Также руководитель региона посетил новый мусоросортировочный комплекс компании «БелЭко», который скоро будет запущен в работу. Глава республики отметил, что после организации сбора ТКО перед Башкирией стоит задача обеспечить эффективную сортировку отходов, с чем и призваны справляться такие комплексы.
