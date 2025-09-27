«Город здорово преобразился»: глава Башкирии посетил с рабочим визитом Белебей

Также руководитель региона посетил новый мусоросортировочный комплекс компании «БелЭко», который скоро будет запущен в работу. Глава республики отметил, что после организации сбора ТКО перед Башкирией стоит задача обеспечить эффективную сортировку отходов, с чем и призваны справляться такие комплексы.