На Солнце зафиксирован резкий всплеск активности — омичей ждет сильная магнитная буря

С субботы на Солнце начался заметный рост активности, резко контрастирующий с предыдущими днями почти полного спокойствия. За последние пять часов зафиксированы две солнечные вспышки класса M (по нижней границе интенсивности), а также несколько менее мощных событий класса C. Такая солнечная аномалия грозит тем, кто чувствителен к изменению геомагнитного поля Земли. При этом магнитная нестабильность бюджет продолжаться вплоть до 30 сентября.
«Энергия Солнца сейчас трансформируется во взрывные процессы во внешней атмосфере звезды и сопровождается ростом потоков жесткого излучения, что подтверждается данными околоземных космических аппаратов. Особое внимание привлекает тот факт, что активные процессы затрагивают центральные области солнечного диска — зону, геомагнитные возмущения от которой могут быть направлены прямо к Земле», — подчеркивают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Эксперты продолжают мониторинг ситуации и подчеркивают, что в периоды солнечной активности, людям чувствительным к геомагнитным изменениям лучше оградить себя от повышенной активности, больше гулять и находиться на свежем воздухе.