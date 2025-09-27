На Солнце зафиксирован резкий всплеск активности — омичей ждет сильная магнитная буря

С субботы на Солнце начался заметный рост активности, резко контрастирующий с предыдущими днями почти полного спокойствия. За последние пять часов зафиксированы две солнечные вспышки класса M (по нижней границе интенсивности), а также несколько менее мощных событий класса C. Такая солнечная аномалия грозит тем, кто чувствителен к изменению геомагнитного поля Земли. При этом магнитная нестабильность бюджет продолжаться вплоть до 30 сентября.