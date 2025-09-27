Прощание с Тиграном Кеосаяном пройдет завтра в Москве

«Те, кто не знал Тиграна лично и все же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15:00 в воскресенье в Армянской Церкви… Я очень прошу с пониманием отнестись к мерам безопасности — такие сейчас правила», — написала Симоньян в Telegram.
Кинорежиссер и телеведущий умер накануне в возрасте 59 лет. В конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян из-за проблем с сердцем пережил клиническую смерть. Последние несколько месяцев он провел в коме.
