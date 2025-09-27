Фальков: ИИ может стать мегапроектом, сравнимым с атомом и космосом

«Решение таких масштабных задач, как атомный проект и выход человека в космос — все это конкурентные между странами проекты, требующие колоссальных усилий, напряжения воли, интеллекта, целеустремленности, не только ярких лидеров научных коллективов, но и огромного количества людей. Что-то сопоставимое мы видим на современном этапе. Речь идет об ИИ, который может стать значимым фактором в развитии исследовательской деятельности в свою очередь и так же, как указанные проекты, оказать колоссальное влияние на многие сферы человеческой жизни», — рассказал Фальков.