В Новосибирске завершает работу белорусская ярмарка

В Новосибирске на площади Ленина прекращает работу белорусская ярмарка. 28 сентября она будет работать последний день. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Жители и гости Новосибирска завтра до 19:00 еще могут приобрести товары от 16 предприятий Республики Беларусь. Компании представили молочную продукцию, колбасы, мясные деликатесы, трикотаж и консервацию.
Ярмарка проходит в областной столице с 2014 года. Исключением стали 2020−2022 годы, когда из-за пандемии она не проводилась. Организаторы подчеркивают, что интерес новосибирцев к белорусской продукции сохраняется на высоком уровне. В прошлом году объем товарооборота на ярмарке превысил 64 миллиона рублей.