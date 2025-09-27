В Новосибирске завершает работу белорусская ярмарка

Ярмарка проходит в областной столице с 2014 года. Исключением стали 2020−2022 годы, когда из-за пандемии она не проводилась. Организаторы подчеркивают, что интерес новосибирцев к белорусской продукции сохраняется на высоком уровне. В прошлом году объем товарооборота на ярмарке превысил 64 миллиона рублей.