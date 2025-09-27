Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске завершает работу белорусская ярмарка

28 сентября она будет работать последний день.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на площади Ленина прекращает работу белорусская ярмарка. 28 сентября она будет работать последний день. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Жители и гости Новосибирска завтра до 19:00 еще могут приобрести товары от 16 предприятий Республики Беларусь. Компании представили молочную продукцию, колбасы, мясные деликатесы, трикотаж и консервацию.

Ярмарка проходит в областной столице с 2014 года. Исключением стали 2020−2022 годы, когда из-за пандемии она не проводилась. Организаторы подчеркивают, что интерес новосибирцев к белорусской продукции сохраняется на высоком уровне. В прошлом году объем товарооборота на ярмарке превысил 64 миллиона рублей.