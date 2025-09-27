Лихач на роскошной «бэхе» устроил дрифт на площади перед городским Дворцом спорта

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции нашли автолюбителя, который устроил опасное представление с дрифтом на площади перед Дворцом спорта. Как сообщил глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов, преступление лихача выявили в ходе мониторинга социальных сетей.
На опубликованном в сети видео было зафиксировано, как водитель демонстративно «жег резину» на одной из центральных площадок города, создавая реальную угрозу для других участников дорожного движения. На автомобилиста составили административный протокол по статье за нарушение правил маневрирования.
Севастьянов напомнил гражданам о возможности сообщать о фактах опасного вождения, управления транспортом в нетрезвом состоянии и других грубых нарушениях ПДД по «телефону доверия» МВД Башкирии — 8 (347) 279−32−92. Также информация принимается через чат-бот ГАИ в Telegram — @GIBDDRB_02bot.
