Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отключение воды в четырех районах Новосибирска перенесли

Новая дата отключения пока не сообщается.

Источник: Комсомольская правда

Плановое отключение водоснабжения в Железнодорожном, Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах, которое должно было пройти с 23:00 1 октября до 22:00 2 октября, перенесено на более поздний срок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники МУП «Горводоканал» планировали работы по монтажу запорной арматуры на водоводе. Эти меры необходимы для обеспечения стабильного и надежного водоснабжения, особенно в зимний период. Благодаря проведенным организационно-техническим мероприятиям отключение удалось отложить.

Новая дата отключения воды будет объявлена дополнительно.