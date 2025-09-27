Отключение воды в четырех районах Новосибирска перенесли

Плановое отключение водоснабжения в Железнодорожном, Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах, которое должно было пройти с 23:00 1 октября до 22:00 2 октября, перенесено на более поздний срок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.