В Омске стартовал отопительный сезон: тепло подключают поэтапно

«Прошу всех глав ориентироваться самостоятельно при необходимости отопительный сезон вводить. Особенно важно это для социальных учреждений, детских садов, школ, больниц. Благодаря президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, правительству России, нам выделили большие средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Такой большой модернизации у нас не было очень давно. Только в этом году в городе отремонтируем более 30 километров тепловых сетей. Важно, чтобы все площадки, где проводился ремонт, были приведены в порядок, чтобы после них не оставалось никаких раскопанных ям. Задача уважаемой главы — паспорта готовности к отопительному периоду получить», — подчеркнул Виталий Хоценко.