В Омске стартовал отопительный сезон: тепло подключают поэтапно

В Омской области официально стартовал отопительный сезон. Ресурсоснабжающая организация АО «Омск РТС» приступила к поэтапному подключению тепла в домах города, чтобы избежать перегрузки теплосетей и обеспечить стабильное теплоснабжение всех районов. Также к темпу подключают жилые объекты в районах Омской области.
«Прошу всех глав ориентироваться самостоятельно при необходимости отопительный сезон вводить. Особенно важно это для социальных учреждений, детских садов, школ, больниц. Благодаря президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, правительству России, нам выделили большие средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Такой большой модернизации у нас не было очень давно. Только в этом году в городе отремонтируем более 30 километров тепловых сетей. Важно, чтобы все площадки, где проводился ремонт, были приведены в порядок, чтобы после них не оставалось никаких раскопанных ям. Задача уважаемой главы — паспорта готовности к отопительному периоду получить», — подчеркнул Виталий Хоценко.
В первую очередь тепло поступает в социально значимые учреждения — школы, детские сады и больницы. Затем начнется подключение жилого фонда по заранее утвержденной схеме. В Омске первыми отопление получат жители Левого берега: в частности, в районах улиц Заозерной и Менделеева, а также в части Чкаловского поселка. В Центральном округе тепло появится в домах на улицах Масленникова, Жукова и проспекте Карла Маркса.
Последними к отоплению подключат дома на улице Красный Путь и прилегающих территориях, а также здания на проспекте Мира, в районе Нефтезавода, на улицах Фрунзе, Герцена и в отдельных микрорайонах Северных.
Поэтапный подход позволяет равномерно распределить тепловую нагрузку на начало сезона и минимизировать риски аварийных ситуаций. Полная схема подключения размещена на официальном сайте АО «Омск РТС».