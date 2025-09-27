В Костромской области запустили селекционно-семеноводческий центр картофеля

«Запуск селекционно-семеноводческого центра по картофелю в Орловской области — это стратегический шаг для укрепления продовольственной безопасности страны. Мы создаем в партнерстве с государством полный замкнутый цикл, который не только обеспечит сырьем наш новый перерабатывающий завод, но и позволит предложить российским аграриям высококачественный семенной материал, снижая зависимость от импорта. Наша общая цель с правительством Орловской области — полное импортозамещение по семенному материалу ключевых культур и выход на экспорт», — отметил президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник.