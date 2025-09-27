Ричмонд
В Костромской области запустили селекционно-семеноводческий центр картофеля

Там планируют производить в год до 15 тысяч тонн элитных семян.

Новый селекционно-семеноводческий центр и картофелехранилище открыли в селе Бельдяжки Орловской области. Это поможет региону выйти на международные рынки, что отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте сельского хозяйства области.

По словам главы региона, благодаря открытию этого центра будет создано 160 новых рабочих мест. Там планируется производить до 15 тысяч тонн в год элитных семян картофеля.

«Запуск селекционно-семеноводческого центра по картофелю в Орловской области — это стратегический шаг для укрепления продовольственной безопасности страны. Мы создаем в партнерстве с государством полный замкнутый цикл, который не только обеспечит сырьем наш новый перерабатывающий завод, но и позволит предложить российским аграриям высококачественный семенной материал, снижая зависимость от импорта. Наша общая цель с правительством Орловской области — полное импортозамещение по семенному материалу ключевых культур и выход на экспорт», — отметил президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.