В Волгоградской области в 2026 году откроют четыре модельные библиотеки

Четыре библиотеки модернизируют в Волгоградской области в 2026 году по нацпроекту «Семья». Одна из них находится в Николаевском районе, сообщили в районной администрации.
В учреждениях создадут уютные зоны для чтения, игр и занятий. Помимо этого, их оснастят новым оборудованием.
Также модельными станут межпоселенческая центральная библиотека в Котельниковском районе, библиотека-филиал № 3 в городе Волжском и детская библиотека в Дубовском районе. Все они получат субсидии на модернизацию от Министерства культуры РФ.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.