В поселке Николаевка Еврейской автономной области построили спортплощадку

Там установили турники, оборудовали зону для активных игр и детскую, а также смонтировали скамейки и качели.

Спортивную площадку «Чемпион» оборудовали в поселке Николаевка в Еврейской автономной области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Смидовичского муниципального района.

Там установили турники, обустроили огороженную зону для игр в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Кроме того, на спортплощадке разместили скамейки, оборудовали детскую зону с качелями. А для обеспечения безопасности там уложили прорезиненное покрытие.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.