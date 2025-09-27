Центр занятости населения обновили в Тюлячинском районе Татарстана

Торжественное открытие обновленного центра занятости населения «Работа России» прошло в Тюлячинском районе Республики Татарстан. Учреждение модернизировали по нацпроекту «Кадры», сообщили в районном совете.
В учреждении установили новую мебель и современную технику. Кадровый центр разделен на несколько зон: для информирования и ожидания, для работы с соискателями и зал групповых занятий. Карьерные консультанты центра могут помочь жителям района найти работу, составить резюме, повысить квалификацию, пройти переобучение или курсы.
«Я рад присутствовать на открытии модернизированного кадрового центра, который должен стать точкой притяжения для людей. За короткое время удалось модернизировать и получить современный кадровый центр, где безработные граждане смогут получить качественные услуги, а работодатели — найти кадры и работать на благо района», — отметил руководитель исполнительного комитета Тюлячинского района Ильнур Хамидуллин.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.