Осенняя индексация: кому пересчитают пенсии и начислят доплаты с 1 октября

С 1 октября в России пройдет очередная индексация пенсий. Некоторым категориям выплатят прибавку к пенсии, а в отдельных районах приготовили специальные бонусы. Кого коснется повышение и сколько можно получить — разбираемся подробно, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Газета.ру».
Последняя индексация этого года будет проведена в соответствии с постановлением правительства № 464. Военные пенсии, рассчитываемые исходя из окладов, надбавок и понижающего коэффициента, увеличатся на 7,6%. Это касается бывших военнослужащих Минобороны, Росгвардии, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, Следственного комитета и других силовых структур.
Гражданские пенсионеры отдельной индексации в октябре не получат — их выплаты уже были повышены в январе на 9,5% и в апреле на 14,75%. Однако те, кто достиг 80 лет или получил I группу инвалидности, увидят значительную прибавку — пенсия увеличится на 10 221,70 рубля: сумма складывается из фиксированной страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей.
В некоторых регионах России также предусмотрены праздничные доплаты ко Дню пожилого человека. Например, в Челябинской области выплатят 800 рублей, в Рязанской — 539 рублей гражданам старше 90 лет, в Ненецком АО — 5 тысяч рублей пенсионерам со стажем проживания от 15 лет. Все доплаты будут начислены автоматически и поступят на те же счета или через почту, как и пенсия.
Эксперты напоминают, что индексация — важный, но лишь временный способ поддержания уровня доходов. Для сохранения привычного уровня жизни в будущем специалисты рекомендуют обратить внимание на Программу долгосрочных сбережений, добровольные взносы на ИПК и корпоративные пенсионные программы.
Напомним, все российские пенсионеры в 2025 году будут получать не менее 15 250 рублей в месяц, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, слова которого приводят федеральные источники.
Как пояснил парламентарий, даже если человек никогда официально не работал, он имеет право на социальную пенсию, которая будет дополнена федеральной доплатой до прожиточного минимума.