Осенняя индексация: кому пересчитают пенсии и начислят доплаты с 1 октября

Гражданские пенсионеры отдельной индексации в октябре не получат — их выплаты уже были повышены в январе на 9,5% и в апреле на 14,75%. Однако те, кто достиг 80 лет или получил I группу инвалидности, увидят значительную прибавку — пенсия увеличится на 10 221,70 рубля: сумма складывается из фиксированной страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей.