Школьник из Воронежа прошел в шоу «Голос. Дети»

Семен Каштанов попал в команду Димы Билана.

Юный воронежский артист стал участником шоу «Голос. Дети». В выпуске нового сезона вокального проекта, который показали 26 сентября, этап слепых прослушиваний прошел 13-летний воронежский школьник Семен Каштанов.

Он исполнил хит Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были», который в свое время пели Александр Градский, Людмила Гурченко, Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители и другие артисты.

На первой минуте к юному воронежцу развернулся Дима Билан, а на последних секундах — оперная певица Аида Гарифуллина. Семен выбрал в качестве наставника Диму Билана.

В этот же вечер в полуфинал вокального шоу «Ну-ка все вместе!» прошел уроженец Воронежа Илья Булыгин, 27-летний артист покорил сотню экспертов исполнением хита «Зеркала», который поют звезды Григорий Лепс и Ани Лорак.