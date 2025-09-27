Школьник из Воронежа прошел в шоу «Голос. Дети»

Юный воронежский артист стал участником шоу «Голос. Дети». В выпуске нового сезона вокального проекта, который показали 26 сентября, этап слепых прослушиваний прошел 13-летний воронежский школьник Семен Каштанов.
Он исполнил хит Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были», который в свое время пели Александр Градский, Людмила Гурченко, Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители и другие артисты.
На первой минуте к юному воронежцу развернулся Дима Билан, а на последних секундах — оперная певица Аида Гарифуллина. Семен выбрал в качестве наставника Диму Билана.
В этот же вечер в полуфинал вокального шоу «Ну-ка все вместе!» прошел уроженец Воронежа Илья Булыгин, 27-летний артист покорил сотню экспертов исполнением хита «Зеркала», который поют звезды Григорий Лепс и Ани Лорак.