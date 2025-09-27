Синоптики обещают белорусам ночные заморозки в начале новой недели

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Холодный антициклон с центром над Вологодской областью РФ будет влиять на белорусскую погоду в начале новой рабочей недели, сообщается на сайте Белгидромета.
В ночь на понедельник в страну вернутся заморозки, которых не прогнозируется в ночь на воскресенье.
Воскресную погоду в Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт. Будет облачно и с осадками — ночью по востоку, а днем почти по всей территории ожидаются дожди, ночью и утром — туман.
В ночь на воскресенье 28 сентября будет в среднем +3..+9°С, днем +9..+15°С, обещают синоптики.
В ночь на понедельник в республике похолодает — снова ожидаются заморозки, предупреждают метеорологи. Причиной станет холодный антициклон над российской территорией.
Погода в начале недели будет облачной с прояснениями, в понедельник в ночные часы местами возможны дожди, которые днем распространятся на всю территорию страны.
В понедельник 29 сентября ночная температура составит в среднем +1..+7°С, при прояснениях по северу республики ожидаются заморозки 0..-2°С; днем будет +6..+12°С.
Во вторник 30 сентября синоптики обещают белорусам дождливую и туманную погоду, днем будет +1..+7°С, по северо-востоку ночные заморозки 0..-3°С; днем воздух прогреется до +6..+13°С.
Синоптики рекомендуют фермерам и дачникам до заморозков убрать с полей не укрытый урожай.