Вадим Семенов официально вступил в должность мэра Черемхова

В Черемхове состоялась торжественная церемония вступления Вадима Семенова в должность мэра города. По результатам выборов, которые проходили с 12 по 14 сентября, его кандидатуру поддержали около 85% избирателей, принявших участие в голосовании. На инаугурации присутствовали глава Приангарья Игорь Кобзев, спикер Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, депутат Государственной Думы Юрий Тен, руководитель комитета по строительству и дорожному хозяйству регионального парламента Виктор Побойкин, почетные граждане, представители общественности и депутаты муниципалитета, пишет ИА IrkutskMedia.
Председатель Черемховской городской территориальной избирательной комиссии Ирина Угодчикова зачитала решение избиркома, которым выборы признаны состоявшимися, их результаты — действительными, а Вадим Семенов объявлен избранным на должность мэра города.
Принося присягу, он поклялся соблюдать Конституцию России, уставы Иркутской области и Черемхова, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать демократический конституционный строй, интересы населения, добросовестно выполнять возложенные на него обязанности.
Александр Ведерников, поздравляя Вадима Семенова с заслуженной победой, отметил, что высокий уровень поддержки избирателей свидетельствует о доверии со стороны жителей Черемхова. По мнению спикера областного парламента, горожане видят в мэре надежного защитника, эффективного управленца и человека дела.
«Это ваша пятая победа! Уже 20 лет Вы стоите у руля Черемхова. Оставаясь так долго на политическом небосклоне, вы не утратили самого ценного качества — искренности и человечности. В каждом вашем выступлении есть горячая и искренняя любовь к своей малой родине, к Приангарью. Живое человеческое внимание, душевность, искренность сейчас становится самым ценным ресурсом», — подчеркнул Александр Ведерников.
Он также заверил, что региональный парламент готов оказывать всестороннюю поддержку в решении задач, направленных на дальнейшее процветание территории.