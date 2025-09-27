Вадим Семенов официально вступил в должность мэра Черемхова

«Это ваша пятая победа! Уже 20 лет Вы стоите у руля Черемхова. Оставаясь так долго на политическом небосклоне, вы не утратили самого ценного качества — искренности и человечности. В каждом вашем выступлении есть горячая и искренняя любовь к своей малой родине, к Приангарью. Живое человеческое внимание, душевность, искренность сейчас становится самым ценным ресурсом», — подчеркнул Александр Ведерников.