Собянин сообщил о победе москвичей на международной олимпиаде по астрономии

Олимпиада прошла на федеральной территории «Сириус». В ней приняли участие школьники из 20 стран. В состав российской сборной вошли шесть человек, все они — москвичи. Соревнования прошли в четыре тура, а задания были связаны с реальными научными исследованиями, рассказал градоначальник.