Новые нормы жилищно-коммунальных услуг вводят в Беларуси с 2026 года

Министерство жилищно-коммунального хозяйства своим постановлением установило нормы и нормативы расходов на ЖКУ на 2026 год. Документ уже опубликован на Национальном правовом портале.
Как следует из постановления, нормативы потерь тепловой энергии не должны превышать 8,9%, потерь и неучтенных расходов воды — не более 12%.
Помимо этого, определены некоторые нормы накладных расходов. Так, в частности, холодное водоснабжение собственное — не более 0,2647 белорусского рубля на 1 кубический метр реализованной воды, техническое обслуживание жилого дома — не более 0,0335 BYN на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения и пр.
