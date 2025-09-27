Ричмонд
Новые нормы жилищно-коммунальных услуг вводят в Беларуси с 2026 года

В Беларуси в 2026 году вводятся новые нормы жилищно-коммунальных услуг вводят.

Источник: Комсомольская правда

Министерство жилищно-коммунального хозяйства своим постановлением установило нормы и нормативы расходов на ЖКУ на 2026 год. Документ уже опубликован на Национальном правовом портале.

Как следует из постановления, нормативы потерь тепловой энергии не должны превышать 8,9%, потерь и неучтенных расходов воды — не более 12%.

Помимо этого, определены некоторые нормы накладных расходов. Так, в частности, холодное водоснабжение собственное — не более 0,2647 белорусского рубля на 1 кубический метр реализованной воды, техническое обслуживание жилого дома — не более 0,0335 BYN на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения и пр.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси с 15 октября заработают новые правила, по которым оценивается ущерб при ДТП (читать далее вот тут).