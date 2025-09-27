Новые нормы жилищно-коммунальных услуг вводят в Беларуси с 2026 года

Помимо этого, определены некоторые нормы накладных расходов. Так, в частности, холодное водоснабжение собственное — не более 0,2647 белорусского рубля на 1 кубический метр реализованной воды, техническое обслуживание жилого дома — не более 0,0335 BYN на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения и пр.