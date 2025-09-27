В Елабуге улица Казанская станет зоной для прогулок

В Елабуге планируют преобразить улицу Казанскую — одну из главных достопримечательностей города — в современное, безопасное и комфортное пространство для прогулок. Это станет возможным благодаря проекту исторического парка «Город купеческий».
На совещании с главой района Рустемом Нуриевым обсудили схему организации пешеходных улиц в исторической части города. Уже в следующем году участок от площади Ленина до моста у здания пенсионного фонда будет полностью пешеходным. Для автомобилей предусмотрены четыре перехватывающих парковки, две из которых уже почти готовы. Первые два часа на этих парковках будут бесплатными.
Сейчас специалисты работают над проектом, чтобы сохранить уникальный облик Казанской улицы и сделать ее максимально удобной для посетителей. Новые изменения не только добавят комфорта местным жителям, но и привлекут больше туристов, желающих насладиться атмосферой старинного купеческого города.
