В Елабуге улица Казанская станет зоной для прогулок

На совещании с главой района Рустемом Нуриевым обсудили схему организации пешеходных улиц в исторической части города. Уже в следующем году участок от площади Ленина до моста у здания пенсионного фонда будет полностью пешеходным. Для автомобилей предусмотрены четыре перехватывающих парковки, две из которых уже почти готовы. Первые два часа на этих парковках будут бесплатными.