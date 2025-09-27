Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фальков: ИИ в два раза сокращает время синтеза лекарств

Кроме того, искусственный интеллект сокращает синтез металлических сплавов в 200 раз, сообщил министр науки и высшего образования.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Применение искусственного интеллекта позволяет в два раза сократить скорость синтеза ряда лекарств и в 200 раз — металлических сплавов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Скорость синтеза металлических сплавов в некоторых областях [с применением искусственного интеллекта] выросла более чем в 200 раз. Целые области естественно-научного и инженерно-технического знания не требуют натурных испытаний — фармакология, медицина. В некоторых случаях почти наполовину сокращается время пересбора составов лекарств — задача, которую раньше невозможно было решить», — рассказал он на лекции на марафоне «Знание. Первые» в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ.

Узнать больше по теме
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.
Читать дальше