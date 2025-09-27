Фальков: ИИ в два раза сокращает время синтеза лекарств

«Скорость синтеза металлических сплавов в некоторых областях [с применением искусственного интеллекта] выросла более чем в 200 раз. Целые области естественно-научного и инженерно-технического знания не требуют натурных испытаний — фармакология, медицина. В некоторых случаях почти наполовину сокращается время пересбора составов лекарств — задача, которую раньше невозможно было решить», — рассказал он на лекции на марафоне «Знание. Первые» в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ.