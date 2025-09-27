Жители Омской области отмечают праздник Воздвижения Креста Господня

Праздник установлен в память об обретении Креста Господня в 326 году в Иерусалиме святой царицей Еленой — матерью императора Константина Великого. По Преданию, именно у подножия горы Голгофы, где был распят Спаситель, были найдены три креста. Подлинность Креста Христова подтвердилось чудесным исцелением больного, прикоснувшегося к нему. Патриарх Иерусалимский Макарий тогда «воздвиг» святыню перед народом, чтобы все могли поклониться ей.