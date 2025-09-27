Жители Омской области отмечают праздник Воздвижения Креста Господня

27 сентября по новому стилю православные христиане Омской области, как и вся Русская Православная Церковь, празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — один из двунадесятых великих праздников, посвященный двум знаменательным событиям в истории христианства.
Праздник установлен в память об обретении Креста Господня в 326 году в Иерусалиме святой царицей Еленой — матерью императора Константина Великого. По Преданию, именно у подножия горы Голгофы, где был распят Спаситель, были найдены три креста. Подлинность Креста Христова подтвердилось чудесным исцелением больного, прикоснувшегося к нему. Патриарх Иерусалимский Макарий тогда «воздвиг» святыню перед народом, чтобы все могли поклониться ей.
Второе событие, связанное с этим днем, — возвращение Креста из персидского плена в VII веке. После 14 лет пребывания в плену у персов святыня была торжественно возвращена в Иерусалим императором Ираклием. С тех пор оба события соединились в едином праздновании — Воздвижении Креста Господня.
В храмах Омска и районов области в эти дни проходят торжественные богослужения. Накануне праздника совершается Всенощное бдение, а 27 сентября — праздничная Божественная литургия. Центральным моментом службы становится вынос Креста священнослужителем в фиолетовом облачении. Верующие подходят к святыне для поклонения и помазания святым елеем, а в храме звучит тропарь: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».
«Главным отличием бдения на праздник Воздвижения от остальных богослужений является особое поклонение Животворящему Кресту Христову, который до начала всенощной украшается живыми цветами и возлагается на престоле. По церковному Уставу в этот праздник полиелей, пение величания и чтение Евангелия совершается во святом алтаре», — отметили в пресс-службе Омской Епархии.
Крест остается в храмах до 4 октября. Праздник Воздвижения не только напоминает о великой духовной ценности Креста как орудия спасения, но и призывает верующих к укреплению веры, милосердию и молитве. Жители Омской области традиционно в этот день посещают храмы, молятся о мире, здравии и благополучии своих семей.