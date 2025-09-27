Ричмонд
Владимир Путин наградил Юрия Козлова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Государственные награды получили и представители других профессий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главного врача Иркутской государственной областной детской клинической больницы Юрия Козлова орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом сообщается в приказе на сайте Кремля.

— Главный врач Братской детской городской больницы Михаил Ермаченко был удостоен звания «Заслуженный врач Российской Федерации», — указано в документе.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено Наталье Алексеевой, заместителю главврача по медицинской части ИГМУ и врачу Аларской районной больницы.

Государственные награды получили и представители других профессий. Так, артистка Иркутского академического драматического театра им. Охлопкова Марина Елина была награждена медалью «За труды в культуре и искусстве».