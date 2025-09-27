Владимир Путин наградил Юрия Козлова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главного врача Иркутской государственной областной детской клинической больницы Юрия Козлова орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом сообщается в приказе на сайте Кремля.
— Главный врач Братской детской городской больницы Михаил Ермаченко был удостоен звания «Заслуженный врач Российской Федерации», — указано в документе.
Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено Наталье Алексеевой, заместителю главврача по медицинской части ИГМУ и врачу Аларской районной больницы.
Государственные награды получили и представители других профессий. Так, артистка Иркутского академического драматического театра им. Охлопкова Марина Елина была награждена медалью «За труды в культуре и искусстве».