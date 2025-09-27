Умерла Людмила Гаврилова, актриса из сериала «Глухарь» и фильма «Мимино»

В 1973-м она завершила обучение в Щукинском училище. В том же году вошла в состав труппы Московского академического театра сатиры под руководством режиссера Валентина Плучека, дебютировала в главной роли в спектакле «Пеппи Длинный чулок» в постановке Маргариты Микаэлян. В Театре сатиры актриса проработала почти 40 лет — до 2011 года. За лучшую женскую роль второго плана в спектакле «Петровы в гриппе» она была удостоена премии «Золотая маска».