В Чкаловске сократили рейсы до Нижнего Новгорода из-за дефицита водителей

В Чкаловске отменили междугородний рейс до Нижнего Новгорода из-за нехватки водителей. Об этом сообщила администрация Чкаловского округа в своих соцсетях.
Рейс № 550 от Чкаловска до Нижнего Новгорода отменили по причине нехватки водителей. Автобусы не будут курсировать 1, 2, 8, 9 и 16 октября.
Из Чкаловска транспорт должен был отправиться в 4.20 и 13.10, а из Нижнего Новгорода в 08.05 и 16.20.
UPD. В пресс-службе правительства Нижегородской области отметили, что междугородний рейс Чкаловск — Нижний Новгород не отменен, на нем временно сокращены два рейса.
