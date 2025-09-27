Сдвинулись сроки сдачи филиала нижегородской поликлиники № 30

О ходе работ рассказал главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Напомним, что проект взрослой поликлиники в Советском районе реализуют по адресно-инвестиционной программе. Она будет рассчитана на 500 посещений в смену. Площадь медучреждения составит 7,6 тысячи квадратных метров.
По данным медицинского эксперта, кровля уже готова. Сейчас рабочие занимаются отделкой фасада и продолжают внутренние работы. Для будущей поликлиники уже объявлены тендеры на закупку цифрового рентгена и компьютерного томографа.
Ранее говорилось, что поликлинику хотят построить к ноябрю 2025 года. Однако теперь выяснилось, что сдача объекта намечена на конец этого года, а открытие — на начало 2026-го.