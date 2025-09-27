Нет преград: какие профессии получают студентки по «Профессиналитету»

«Профессия электрика на самом деле сейчас очень востребована. Поэтому я и выбрала эту специальность. Электрик — это специалист, который устанавливает, обслуживает и ремонтирует системы электроснабжения, сети связи, системы освещения и управления электрооборудованием, электрические приборы. Получается, именно от него зависит все вокруг: светят ли фонари в парке, работают ли светофоры на улице и есть ли на работе Интернет. Разве он не похож на супергероя?» — расказывает студентка.