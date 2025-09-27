Нет преград: какие профессии получают студентки по «Профессиналитету»

Среднее профессиональное образование сейчас получают более 60% выпускников 9-х классов и четверть — 11-х. По статистике, около половины из 4 млн студентов российских колледжей и техникумов — девушки. Причем некоторые из них получают специальности, которые традиционно считаются скорее мужскими: электрика, каменщика, сварщика, мастера по ремонту автомобилей и даже пожарного, спасателя. Мы собрали истории нескольких таких героинь — все они учатся в колледжах и техникумах, участвующих в федеральном проекте «Профессионалитет». Он объединяет уже почти 1,5 тыс. колледжей, техникумов и училищ, более 2,4 тыс. опорных предприятий-партнеров в 86 регионах страны. Вместе они образуют 506 учебно-производственных кластеров.
«Доктор» для авто
Ксения Тижай из Краснодарского края — второкурсница Ладожского многопрофильного техникума. Он специализируется на подготовке работников для агропромышленного комплекса.
Наравне с юношами Ксения осваивает специальность мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей. По ее словам, «лечить машины» мечтала с детства. Девочка часто с любопытством наблюдала, как ремонтом занимается отец, и в конце концов решила, что хочет пойти по его стопам.
Многие сомневались, что девушке хватит сил и терпения, чтобы освоить эту профессию. Но она каждый день доказывает обратное. Ксения умело владеет инструментами, успешно разбирается в схемах двигателей, а после техникума планирует продолжить образование — поступить в профильный вуз.
Супергерой в реальной жизни.
Василиса Колесникова — второкурсница Липецкого металлургического колледжа. Ее профиль — эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. Девушка будет заниматься монтажом, наладкой, ремонтом техники и сетей, проводить профилактические осмотры, чтобы избежать поломок и неисправностей.
«Профессия электрика на самом деле сейчас очень востребована. Поэтому я и выбрала эту специальность. Электрик — это специалист, который устанавливает, обслуживает и ремонтирует системы электроснабжения, сети связи, системы освещения и управления электрооборудованием, электрические приборы. Получается, именно от него зависит все вокруг: светят ли фонари в парке, работают ли светофоры на улице и есть ли на работе Интернет. Разве он не похож на супергероя?» — расказывает студентка.
После выпуска Василиса планирует работать на Новолипецком металлургическом комбинате. У ее колледжа давняя история сотрудничества с этим заводом. В 1929 году образовательное учреждение создали именно для того, чтобы готовить там квалифицированных специалистов для НМЛК.
Новое поколение рабочей династии.
Дарья Серякова — четверокурсница Тверского технологического колледжа — крупнейшего учреждения СПО в сфере строительства в регионе. Девушка учится на специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Дарья признается, что никогда не представляла себя в другой сфере, ведь вся ее семья — строители.
Один из видов работ, в котором девушка ярко себя проявила, — кирпичная кладка. В 2025 году она победила на региональном этапе Всероссийского чемпионата профессионального мастерства в этой компетенции и вошла в сотню лучших студентов-строителей в стране.
«Участие девушек в компетенции “кирпичная кладка” достаточно редкое явление. Но мне удалось своим трудом убедить экспертов в том, что для освоения рабочей профессии нет никаких преград. Я довольна своим результатом и уверена, что смогу в этом году стать лучшей в России», — рассказывает Дарья.
Сейчас своим примером она вдохновляет студентов младших курсов как амбассадор «Профессионалитета». Личный опыт Дарьи помогает представить им профессию «строитель» максимально полно и интересно.
«Для всех нас появление “Профессионалитета” — это важное событие. Теперь молодые люди приходят в колледж не только чтобы учиться, а чтобы уже со второго курса работать на ключевых предприятиях нашего региона. Такая практическая подготовка делает из нас настоящих профессионалов», — уверена студентка.
Сама Дарья тоже устроилась работать по специальности как раз на втором курсе. Несмотря на то что девушке еще многому предстояло научиться, ее взяли в производственный отдел строительной компании техником.
Ответственная за прочность.
Мария Кобышева — третьекурсница Волгоградского колледжа машиностроения и связи. Она будущая сварщица.
«На данный момент это очень востребованная профессия. Я выбрала ее, потому что она дает возможность работать с металлом и создавать прочные и надежные конструкции», — делится девушка.
Мария учится не только выполнять сварочные работы, но и контролировать их качество, вести технологические процессы и проектировать изделия. В будущем она планирует работать на предприятии «Волгограднефтемаш», где проходила практику.
Отметим, что, как и колледж, где учится девушка, завод участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Учебное учреждение и компания-работодатель с 2025 года совместно развивают в Волгоградской области образовательно-производственный кластер. Его специализация — машиностроение для нефтегазовой и химической отраслей. И «Волгограднефтемаш» остается крупнейшим в России производителем оборудования в этой сфере.
Девушки спешат на помощь.
Еще две студентки, которые осваивают «неженские» профессии — Анна Свинарева и Дарья Оверченко из Воронежской области. Они усердно тренируются, ведь планируют стать пожарным и спасателем.
Анна — третьекурсница Россошанского техникума, одного из крупнейших в регионе. Он входит в машиностроительный кластер «Профессионалитета». Всего там обучают 17 профессиям и специальностям. И пожарный — одна из них.
«Будущую профессию выбирала осознанно. В детстве смотрела много фильмов про спасателей и пожарных и всегда интересовалась этой темой. Окончив школу, решила, что хочу помогать людям и свяжу свою жизнь с работой в пожарной части. В техникуме, придя в мастерскую пожарных, поняла: это мое», — вспоминает Анна.
Студентка уже участвовала в ликвидации пожаров. А еще вот уже два года она активист Всероссийского студенческого корпуса спасателей. В качестве инструктора Анна обучает других, как действовать в чрезвычайных ситуациях, оказывать первую помощь пострадавшим. Для второкурсников отделения техносферной безопасности в родном техникуме она стала наставником, который помогает освоиться в будущей профессии.
После техникума Анна планирует поступить в Академию Государственной противопожарной службы МЧС в Москве.
Дарья Оверченко тоже сейчас на третьем курсе, но в Воронежском государственном промышленно-экономическом колледже. Это одно из самых старых и престижных учебных заведений в регионе, которое ежегодно попадает в список сотни лучших организаций СПО в России.
Как и Анну, профессии пожарного и спасателя привлекали Дарью с детства. Тогда ее семья жила в Коми, и отец служил водителем в пожарной части. Девочка часто наблюдала, как проходят его рабочие будни, и в итоге захотела пойти по его стопам.
Позже семья переехала в Воронежскую область, и уже там Дарья после девятого класса поступала в колледж. Как раз в тот год, в 2023-м, в Воронежском промышленно-экономическом колледже девушек допустили ко вступительным экзаменам на специальность «пожарная безопасность». Так у нашей героини появился шанс освоить желанную профессию. Она успешно сдала тест на физическую подготовку и теперь готовится стать спасателем.
Флагман в сфере СПО.
Российская система среднего профессионального образования — одна из крупнейших в мире. Она охватывает около 3,85 млн учащихся и 200 тыс. педагогов. В нашей стране СПО играет ключевую роль в подготовке квалифицированных специалистов, которые нужны для обеспечения технологического суверенитета страны.
В 2025 году эта система отмечает 85-летний юбилей. 2 октября 1940 года был издан Указ «О государственных трудовых резервах», который утвердил оптимальный формат обучения рабочих кадров. Поэтому с 2022 года именно 2 октября в нашей стране по решению Президента отмечают День среднего профессионального образования.
Педагоги и работодатели совместно разрабатывают учебные программы, которые позволяют учащимся с первого курса погрузиться в выбранную профессию. Практической отработке навыков уделяют максимум внимания. Для тренировок используют новейшее оборудование, приближенное к тому, с которым выпускники будут работать на предприятии. Благодаря такому подходу трудоустроиться по специальности для них не составит труда. Подробнее узнать о «Профессионалитете», а также об участвующих в федпроекте колледжах и техникумах и компаниях-партнерах можно на платформе ЯПРОФ.РФ.