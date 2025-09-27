Татарстан стал культурным центром России

В 2024 году Татарстан продемонстрировал невероятный рост посещаемости культурных мероприятий, обогнав другие регионы Приволжского федерального округа и войдя в топ-10 субъектов Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры республики.
За год в регионе прошло более 103 миллионов культурных событий. Это на 10% больше, чем в 2023 году, что в 1,3 раза превышает запланированный.
Особенно впечатляет интерес к татарстанским культурным проектам за пределами республики. По итогам 2024 года, театры Татарстана заняли второе место в стране по числу зрителей на гастролях в других субъектах Федерации.
Внутри региона республика также бьет все рекорды: количество посещений театров здесь в шесть раз превышает среднероссийский показатель. А с начала 2024 года театры республики посетили уже 900 тысяч зрителей, показав прирост на 112 161 человека по сравнению с прошлым годом.
Особое внимание заслуживает премьера Национального татарского спектакля-фэнтези «Мирас» в Казанском государственном цирке. Это событие собрало 126 тысяч зрителей, став ярким примером того, как культура Татарстана привлекает внимание не только внутри республики, но и за ее пределами.