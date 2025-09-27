Татарстан стал культурным центром России

Внутри региона республика также бьет все рекорды: количество посещений театров здесь в шесть раз превышает среднероссийский показатель. А с начала 2024 года театры республики посетили уже 900 тысяч зрителей, показав прирост на 112 161 человека по сравнению с прошлым годом.