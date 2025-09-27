27 сентября в Иркутске прошел традиционный осенний субботник

Перед наступлением зимы жители города, сотрудники организаций и муниципальных служб объединились для уборки общественных пространств. Привели в порядок берега рек Иркут, Ангара и Ушаковка и лесопарковые зоны. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе городской администрации.