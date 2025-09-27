Ричмонд
27 сентября в Иркутске прошел традиционный осенний субботник

Предварительно, на субботник пришло более пяти тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Перед наступлением зимы жители города, сотрудники организаций и муниципальных служб объединились для уборки общественных пространств. Привели в порядок берега рек Иркут, Ангара и Ушаковка и лесопарковые зоны. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Всем участникам субботник выдали 12 тысяч мешков для мусора и шесть тысяч пар перчаток.

— Мы очищали от мусора территорию Русско-Амурского мемориального комплекса. Он является одним из главных мест, где организуют мероприятия ко Дню Победы, — отметил мэр города Руслан Болотов.

Предварительно, на субботник пришло более пяти тысяч человек. Они собрали около 3 тысяч кубометров мусора.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске устраняют последствия взрыва бытового газа в доме в 12-м микрорайоне.