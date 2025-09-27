«Пешеходный Любинский» в Омске собрал более миллиона посетителей

В Омске завершился первый этап масштабного городского проекта «Пешеходный Любинский». За четыре месяца в выходные дни проспект посетили более миллиона человек. Чтобы стало особенно значимым для омичей в год со статусом Омска как Молодежной столицы России.
Как сообщили сегодня на итоговом мероприятии, за время действия проекта на Любинском прошло свыше 200 событий: концертов, фестивалей, мастер-классов, спортивных акций и образовательных активностей, включая федеральные и международные инициативы. Более 600 артистов и творческих коллективов выступили на открытых площадках, объединяя жителей и гостей города.
Особые слова благодарности прозвучали в адрес всех, кто обеспечивал работу проекта: от артистов и волонтеров до сотрудников полиции, городских служб и коммунальщиков.
«Поблагодарили всех, кто трудился над тем, чтобы Любинский жил — организаторов, артистов, полицейских, сотрудников городских служб. Спасибо моему заместителю Ивану Андреевичу Колеснику, министру молодёжной политики Татьяне Александровне Денисовой, всей команде Минмолодежи, мэру Омска Сергею Николаевичу Шелесту и команде мэрии города. Благодарю каждого за отличную работу!», — отметил Виталий Хоценко.
Фото: пресс-служба правительства Омской области.
Организаторы уже анонсировали продолжение проекта: в новогодние праздники проспект Любинский вновь станет пешеходным — на этот раз в зимнем формате, с праздничным оформлением, катками, ярмарками и специальной программой для всех возрастов.