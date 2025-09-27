На Южном Урале производство овощей в теплицах возросло почти на четверть

Объемы производства овощей в современных тепличных комплексах в Челябинской области с начала 2025 года увеличились на 23%, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Такой результат способствует достижению целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В частности, в регионе с января по сентябрь вырастили 28,5 тыс. тонн огурцов и томатов. Это на 5,3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2024 года. Отмечается, что Челябинская область занимает первое место в Уральском федеральном округе по производству тепличных овощей.
«Несмотря на то, что площадь теплиц агропредприятий не изменилась, к третьей декаде сентября нам удалось добиться роста урожая на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой результат стал возможен благодаря модернизации оборудования, развитию биозащиты и оптимизации площадей под огурцами и томатами. Это позволяет полнее обеспечивать нашей свежей, вкусной и полезной продукцией жителей региона, а также других областей России», — рассказали в пресс-службе агропроизводителя «РОСТ».
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.