На Южном Урале производство овощей в теплицах возросло почти на четверть

«Несмотря на то, что площадь теплиц агропредприятий не изменилась, к третьей декаде сентября нам удалось добиться роста урожая на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой результат стал возможен благодаря модернизации оборудования, развитию биозащиты и оптимизации площадей под огурцами и томатами. Это позволяет полнее обеспечивать нашей свежей, вкусной и полезной продукцией жителей региона, а также других областей России», — рассказали в пресс-службе агропроизводителя «РОСТ».