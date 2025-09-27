Ричмонд
Врач составила список продуктов, которые идеально подойдут для перекуса

Врач-диетолог Мизинова: для перекуса подойдут сухофрукты, овощной салат и йогурт.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Если вы голодны, но для основного приема пищи ваш организм еще не готов, тогда самое время для перекуса. По словам врача-диетолога Натальи Мизиновой, отличным выбором станут сухофрукты, овощной салат, йогурт, кефир или бутерброд из цельнозернового хлеба с индейкой или курицей. Об этом пишет NEWS.ru. Хотя обычному человеку перекусы не требуются.

— Если же человек решает, что ему нужно питаться дробно, или ему прописали такой рацион, то в качестве перекуса нужно выбирать обычные, натуральные, не переработанные продукты, — подчеркнула специалист.

В дополнение к рекомендациям, диетолог предложила включать в рацион орехи. Также их можно заменить сухофруктами. Однако, к выбору сухофруктов следует подходить с осторожностью, потому что сейчас много продукции низкого качества с консервантами и сахарными покрытиями.