Врач составила список продуктов, которые идеально подойдут для перекуса

Если вы голодны, но для основного приема пищи ваш организм еще не готов, тогда самое время для перекуса. По словам врача-диетолога Натальи Мизиновой, отличным выбором станут сухофрукты, овощной салат, йогурт, кефир или бутерброд из цельнозернового хлеба с индейкой или курицей. Об этом пишет NEWS.ru. Хотя обычному человеку перекусы не требуются.