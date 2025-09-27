Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фальков: Минобрнауки серьезно работает над этическими аспектами ИИ

Министр науки и высшего образования напомнил о проблемах авторства научных данных и работ, а также достоверности информации, выработанной с помощью нейросетей.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ серьезно и обстоятельно работает над этическими аспектами использования искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр Валерий Фальков на лекции на марафоне «Знание. Первые» в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ.

«Проникновение ИИ в сферу образования показывает, что регуляторная рамка, этическая рамка выработанной модели пока не сформирована. То же самое мы видим и в сфере исследований и разработок, в сфере науки. Пока еще разрабатываются стандарты, методологии, этические кодексы, определяющие, как именно следует применять ИИ в исследовательской деятельности. Без этой рамки исследования рискуют стать разрозненными и несопоставимыми», — рассказал он.

Министр напомнил, в частности, о проблемах авторства научных данных и работ, а также достоверности информации, выработанной с помощью нейросетей.

«Что касается нашей работы как регулятора, Министерства науки и высшего образования, мы очень серьезно и обстоятельно над этим размышляем с коллегами из профессионального сообщества, с тем, чтобы осмыслить все аспекты, касающиеся ИИ в науке. Это и стратегическое планирование, и каталогизация решений, и понимание, какая инфраструктура для поддержки нам необходима», — рассказал министр.

Фальков подчеркнул, что рождение любого нового явления, любой новой экосистемы имеет «первым и фундаментальным условием создание новых правил игры».

Узнать больше по теме
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.
Читать дальше