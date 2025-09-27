Фальков: Минобрнауки серьезно работает над этическими аспектами ИИ

«Что касается нашей работы как регулятора, Министерства науки и высшего образования, мы очень серьезно и обстоятельно над этим размышляем с коллегами из профессионального сообщества, с тем, чтобы осмыслить все аспекты, касающиеся ИИ в науке. Это и стратегическое планирование, и каталогизация решений, и понимание, какая инфраструктура для поддержки нам необходима», — рассказал министр.