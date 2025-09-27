В Мариинском Посаде в Чувашии благоустроят общественное пространство

Общественное пространство по улице Ярославской в Мариинском Посаде Чувашской Республики преобразят в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Мариинско-Посадского муниципального округа.
По проекту там сделают вымощенные брусчаткой пешеходные дорожки, обустроят зоны для отдыха и смонтируют освещение. Также планируется высадить деревья.
Напомним, что эту общественную территорию выбрали для благоустройства в ходе всероссийского онлайн-голосования, которое состоялось в этом году. Все работы предусмотрены на 2026-й.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.