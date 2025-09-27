Ричмонд
В Мариинском Посаде в Чувашии благоустроят общественное пространство

Территорию по улице Ярославской выбрали в ходе всероссийского онлайн-голосования.

Общественное пространство по улице Ярославской в Мариинском Посаде Чувашской Республики преобразят в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Мариинско-Посадского муниципального округа.

По проекту там сделают вымощенные брусчаткой пешеходные дорожки, обустроят зоны для отдыха и смонтируют освещение. Также планируется высадить деревья.

Напомним, что эту общественную территорию выбрали для благоустройства в ходе всероссийского онлайн-голосования, которое состоялось в этом году. Все работы предусмотрены на 2026-й.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.