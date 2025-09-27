Учащийся кемеровского техникума стал призером Чемпионата высоких технологий

Марк Зернин из Сибирского политехнического техникума города Кемерово завоевал серебро в индивидуальном зачете компетенции «Цифровой двойник пациента» на Чемпионате высоких технологий, который прошел по проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования Кузбасса.
«Соревнования посвящены обеспечению национальной безопасности и развитию технологий двойного назначения. Задачей Марка было создание проекта медицинского модуля с использованием голосового робота, который сможет сам записывать пациентов к врачу, брать у них показания и отслеживать течение болезни», — рассказал губернатор региона Илья Середюк.
Финал чемпионата объединил свыше 15 тыс. участников из разных регионов России и других стран. Они состязались в 15 инновационных компетенциях, среди которых «Беспилотные системы диагностики, обслуживания и ремонта инфраструктуры», «Ручная лазерная сварка», «Фельдшер по медицинской реабилитации», и «Интеллектуальные системы агропроизводства».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.