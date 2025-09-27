Названа самая популярная осенняя дата свадеб в Волгограде

Свадебный бум ожидается в октябре в Волгограде: расписаться 25.10.2025 уже захотели более 200 пар в Волгоградской области, которые все же верят в магию чисел и считают, что красивая дата в свидетельстве о браке принесет счастье. По информации комитета юстиции Волгоградской области, больше всего молодоженов в этот день, который выпадает на субботу, поженят в ЗАГСе № 1 Волжского. Популярными в этом году были также даты 25 февраля, 25 мая и 25 августа.