Названа самая популярная осенняя дата свадеб в Волгограде

25 октября станут мужем и женой более 200 пар в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Свадебный бум ожидается в октябре в Волгограде: расписаться 25.10.2025 уже захотели более 200 пар в Волгоградской области, которые все же верят в магию чисел и считают, что красивая дата в свидетельстве о браке принесет счастье. По информации комитета юстиции Волгоградской области, больше всего молодоженов в этот день, который выпадает на субботу, поженят в ЗАГСе № 1 Волжского. Популярными в этом году были также даты 25 февраля, 25 мая и 25 августа.

В этом году работники ЗАГСов зарегистрировали брак более 10 тысяч жителей Волгоградской области. Сегодня молодые пары уже не занимают очередь с ночи, чтобы подать заявление на желаемую дату, а делают все в интернете. Более 80% пар выбрали дату и место регистрации брака с помощью Госуслуг, сообщает комитет юстиции.

Напомним, ЗАГСы в Волгограде стали проводить выездные регистрации. Стать мужем и женой можно даже на Волгоград Арене.