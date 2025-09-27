Ричмонд
В городе Полярные Зори облагородят пешеходную зону

Там уложат новый асфальт, смонтируют остановочный павильон с навесом и систему освещения.

Пешеходную зону по улице Строителей в городе Полярные Зори модернизируют в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Сейчас специалисты монтируют систему освещения. Ранее они уже выполнили планировку территории и подготовили щебеночное основание, на которое сверху уложат асфальт. Также на этом общественном пространстве разместят остановочный павильон с навесом.

А всего за 6 лет в Мурманской области благоустроили 21 территорию. 18 из них были победителями Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.