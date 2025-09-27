В Калининграде предложили создать цифровой сервис с данными об антибиотиках

Ученые из Балтийского федерального университета им. Канта (БФУ) в Калининграде предложили решение, которое поможет врачам в разных регионах страны назначать наиболее подходящие и эффективные антибиотики. Исследование получило поддержку программы «Приоритет 2030», относящейся к нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
Эффективность лекарственных препаратов снижается из-за роста устойчивости бактерий к ним, отметили ученые. При этом уровень этой резистентности в каждом регионе отличается. Поэтому исследователи из БФУ им. Канта предложили использовать данные из российских лабораторий, на основе которых будет разработан цифровой сервис.
«Мы предлагаем инновационное решение этой проблемы — вместо долгих и дорогостоящих исследований мы используем уже существующий колоссальный массив данных: результаты анализов, которые ежедневно получают тысячи лабораторий по всей стране. Наша задача: собрать эти большие данные, систематизировать и проанализировать. В результате врачи получат не теоретические выкладки, а объективную и наглядную картину резистентности в своем и соседних регионах в режиме реального времени, что позволит им назначать терапию точечно и эффективно», — отметил автор исследования, руководитель Центра клинических исследований БФУ им. Канта Владимир Рафальский.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.