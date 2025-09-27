В Калининграде предложили создать цифровой сервис с данными об антибиотиках

«Мы предлагаем инновационное решение этой проблемы — вместо долгих и дорогостоящих исследований мы используем уже существующий колоссальный массив данных: результаты анализов, которые ежедневно получают тысячи лабораторий по всей стране. Наша задача: собрать эти большие данные, систематизировать и проанализировать. В результате врачи получат не теоретические выкладки, а объективную и наглядную картину резистентности в своем и соседних регионах в режиме реального времени, что позволит им назначать терапию точечно и эффективно», — отметил автор исследования, руководитель Центра клинических исследований БФУ им. Канта Владимир Рафальский.