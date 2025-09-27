Ричмонд
В Новосибирске отреставрировали фонтан у здания заксобрания

Он стал светодинамическим.

Источник: Заксобрание Новосибирской области

В Новосибирске на улице Кирова, возле заксобрания, отреставрировали фонтан. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Новосибирской области. Сейчас он работает в тестовом режиме.

На объекте облицевали чаши, проложили все коммуникации, установили форсунки и проверили работу струй. Фонтан будет светодинамическим — на каждой форсунке установят светодиоды, что позволит сочетать водные струи с яркими световыми эффектами. Это создаст эффектное визуальное шоу, объединяющее движение воды и свет.

Струи воды будут регулироваться по высоте, максимально достигая пяти метров.