В Ульяновской области обновили около 20 км дорог к туристическим местам

Еще работы провели на участке проезжей части у села Кивать в Кузоватовском районе. Его длина — 1,5 км. Уточним, что в этом населенном пункте расположен этнокомплекс «Масторава». Там находится святой источник, часовня и две купели. На праздники туда съезжаются православные верующие со всей Ульяновской области.