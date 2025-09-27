В Ульяновской области обновили около 20 км дорог к туристическим местам

Около 20 км участков автодорог, ведущих к туристическим местам, отремонтировали с начала 2025 года в Ульяновской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
В частности, работы провели на отрезке трассы Новоспасское — Радищево. Его протяженность — свыше 4 км. По этой трассе можно добраться к Зиминой горе и Долине диких пионов. Также специалисты обновили фрагмент автодороги возле санатория «Дубки» в селе Ундоры.
Еще работы провели на участке проезжей части у села Кивать в Кузоватовском районе. Его длина — 1,5 км. Уточним, что в этом населенном пункте расположен этнокомплекс «Масторава». Там находится святой источник, часовня и две купели. На праздники туда съезжаются православные верующие со всей Ульяновской области.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.