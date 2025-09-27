Иркутское водохранилище очистят от рыболовных сетей браконьеров

В этом году на Иркутском водохранилище проведут очистку от браконьерских сетей и мусора на территории в 46,8 квадратных километров. На это выделят 1,9 миллиона рублей, а завершение работ запланировано на 1 ноября. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве. Береговая линия имеет длину 112 километров.