Иркутское водохранилище очистят от рыболовных сетей браконьеров

Завершение работ запланировано на 1 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В этом году на Иркутском водохранилище проведут очистку от браконьерских сетей и мусора на территории в 46,8 квадратных километров. На это выделят 1,9 миллиона рублей, а завершение работ запланировано на 1 ноября. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве. Береговая линия имеет длину 112 километров.

— Дно водоёма очищают методом траления с использованием маломерных судов, а рыболовные сети, которые могут разлагаться на дне водохранилища от 150 до 500 лет, извлекают и уничтожают, — отметила первый заместитель министра сельского хозяйства региона Марина Кожарина.

В прошлом году очистили шесть участков Братского водохранилища. Из водоемов изъяли и уничтожили около 13 километров рыболовных сетей, что позволило очистило 4,5 тысячи гектаров водной поверхности.